Gram altın 441 lira seviyelerinde

DEVLET MEMURU İOS-ANDROİD UYGULAMASI GELİŞTİRİP GELİR ELDE EDEBİLİR Mİ? Android veya IOS uygulamalarının bilgisayar programı olması, 5846 sayılı Kanunda ise bilgisayar programlarının ilim ve edebiyat eseri kabul edilmesi karşısında, memurların uygulama geliştirerek bu uygulamadan gelir elde etmesinin telif hakkı kapsamında olduğunu, bu kapsamda elde edilen gelirlerin ticaret yapma ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kapsamına girmediğini değerlendirmekteyiz.