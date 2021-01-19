Gram altın 441 lira seviyelerinde
|19 Ocak 2021 11:28
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 441 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 441,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 441 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2.938 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.840 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, altının ons fiyatının yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve ABD'de daha büyük bir teşvik paketi beklentileriyle yön arayışında olduğunu belirtti.
ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'in bugün yapacağı sunumun varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
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