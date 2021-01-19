1921 Anayasası'nın kabul edilişinin 100. yılında sempozyum düzenlenecek
|19 Ocak 2021 11:29
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1921 Anayasası'nın kabul edilişinin 100. yılı dolayısıyla TBMM'de sempozyum düzenlenecek.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayesinde, Ankara Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından gerçekleşecek ulusal sempozyum, 21 Ocak Perşembe günü başlayacak ve üç gün sürecek.
Sempozyum, TBMM Başkanı Şentop, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'in başkanlığını yapacağı açılış oturumunda, "Yüzüncü Yılından 1921 Anayasası'na Bakış" başlığı ele alınacak.
Çevrim içi olarak devam edecek oturumlar, https://tbmm.gov.tr/1921anayasasinin100yilisempozyumu.html adresinden takip edilebilecek.
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