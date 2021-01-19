2 çocuğun öldüğü terör saldırısının failleri yakalandı
İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.
|19 Ocak 2021 11:30
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İçişleri Bakanlığı: "Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı."
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