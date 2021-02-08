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Lisansüstü eğitimde geçen süreler daire başkanlığına atanmada dikkate alınır mı?

657 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında verilen ilave kademe ve dereceler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değişikliğe yol açmakla birlikte, bir çalışma karşılığı olmayıp ödül veya teşvik mahiyetinde olduğundan, atama için gerekli hizmet süresi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir
 08 Şubat 2021 00:04
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Lisansüstü eğitimde geçen süreler daire başkanlığına atanmada dikkate alınır mı?

Soru: İki yıldır kamuda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Harici bir kamu hizmetim olmamakla beraber kamu hizmetim öncesinde almış olduğum yüksek lisans ve doktora eğitimlerim bulunmaktadır. Bu bağlamda üniversite daire başkanlığına atanmada gereklı olan beş yıllık süre için çalıştığım iki yıl artı lisans üstü eğitimlerim yeterli oluyor mu? Veya bu eğitimlerin ne kadarlık bir kısmı Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmektedir?

Cevap: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte yönetici kadrolara atanabilmek için gerekli hizmet süreleri ve bu hizmetlerin niteliği yeniden düzenlenmiştir. Yeni dönemde üst düzey yöneticileri atama ve görevden alma yetkisi Cumhurbaşkanına ait olup, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 35. maddeyle Cumhurbaşkanına verilen yetkinin yasal çerçevesi oluşturulmuş, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüğe konularak üst yönetici atama ve görevden alma sisteminin son halkası da tamamlanmıştır. Bundan böyle 3 sayılı CBK eki I sayılı cetveldeki kadrolara Cumhurbaşkanı Kararı, II sayılı cetveldeki kadrolara ise Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılmaktadır.

Üniversitelerdeki daire başkanı kadrosu üst yönetici kapsamına girmediği için bu kadroya atanma ve görevden alma 3 sayılı CBK hükümlerine tabi değildir. Söz konusu kadroya atamada gerekli hizmet süresi şartı 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmünde genel olarak 1 ve 2. dereceli kadrolara atanmak için 10 yıl, 3 ve 4. dereceli kadrolara atanmak için ise 8 yıl hizmet süresi ile yükseköğrenim görmüş olma şartı getirilmiş, hizmet süresinin kapsamı belirlenmiştir. Madde hükmüne 703 sayılı KHK'nin 172. maddesiyle eklenen paragraf ile de daire başkanı ve dengi kadrolara atanmada farklı bir hizmet süresi şartı getirilmiştir. Söz konusu hükümde "Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır." denilmektedir.

Dğer taraftan Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesinde, "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır. 36. maddenin A fıkrası; öğrenim durumlarına göre memuriyete başlangıç ve yükselinebilecek dereceler ile hizmet sınıfı, görev unvanı ve öğrenim durumu dikkate alınarak verilecek ilave derece ve kademelere ilişkin düzenlemeleri içermektedir.

Bu fıkra kapsamında verilen ilave kademe ve dereceler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değişikliğe yol açmakla birlikte, bir çalışma karşılığı olmayıp ödül veya teşvik mahiyetinde olduğundan, atama için gerekli hizmet süresi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Yine kanun veya toplu sözleşme hükmü ile memurlara derece verilmesi, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan 2 yıl zorunlu hizmet karşılığında ilave bir kademe verilmesi de bu nitelikte olup hizmet süresini değiştirmemektedir. Hangi sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde dikkate alınacağı ise genel olarak Kanunun 36/C maddesinde sayılmıştır.

Sonuç olarak lisansüstü eğitim sonucunda ilave kademe veya derece verilmesi memurun hizmet süresini etkilemediğinden söz konusu eğitimde geçen sürenin daire başkanlığına atanmak için gerekli 5 yıllık sürenin hesabında dikkate alınamayacağını değerlendirmekteyiz.
Memurlar.Net - Özel

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