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Tunceli'de kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak

Özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde, yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
 19 Ocak 2021 11:59
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Tunceli'de kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının devam etmesi nedeniyle bugün için özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de tam gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı
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