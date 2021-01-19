Tunceli'de kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak
Özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde, yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
|19 Ocak 2021 11:59
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Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının devam etmesi nedeniyle bugün için özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de tam gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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