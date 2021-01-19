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Terör suçlarına bakan Yargıtay Ceza Dairesine yeni başkan seçildi

Terör ve darbe girişimi davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin başkanlığına, aynı daire üyesi Muhsin Şentürk seçildi.
 19 Ocak 2021 12:01
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Terör suçlarına bakan Yargıtay Ceza Dairesine yeni başkan seçildi

Terör ve darbe girişimi davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin başkanlığına, aynı daire üyesi Muhsin Şentürk seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil'in Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı olması nedeniyle boşalan daire başkanlığı için seçim yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk, 296 oyla daire başkanlığına getirildi.

- Muhsin Şentürk'ün öz geçmişi

Dairede en kıdemli üye olarak başkanvekilliği görevini de yürüten Muhsin Şentürk, 1968'de Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, sırasıyla Kars Susuz, Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3.Ceza Dairesi tetkik hakimliği, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.
Anadolu Ajansı
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