Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti yoğun kar yağışı altında devam ediyor
|19 Ocak 2021 12:32
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 505. gününde yoğun kar yağışı altında devam ediyor.
Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbetine katılan Fadime Aksu, 7 yıldır haber alamadığı evladı için burada olduğunu söyledi.
Eylemi kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Aksu, şöyle konuştu:
"HDP'"den, PKK'dan çocuğumuzu almadan buradan gitmiyoruz. Kar olsun yağmur olsun, hiçbir zaman eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Vicdanları varsa çocuklarımızı gönderirler."
Dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş ise hiçbir şeyin kendilerini eylemden alıkoyamayacağını belirtti.
Begdaş, şunları kaydetti:
"Ne yağarsa yağsın, biz evlatlarımızı almadan gitmeyiz. Hiçbir şey evladımız kadar önemli değil. Buradan kalkmayacağız. Bütün Diyarbakır'a sesleniyorum, gelin, evlatlarımızı bu zalimlerin ellerinden kurtaralım. Emeğimiz boşa gitmedi. Zafer bizimdir, zafer çadırındır."
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