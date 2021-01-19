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PKK'ya eleman temin eden teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi

Güvenlik güçlerince Van'da geçen yıl gerçekleştirilen operasyonda yakalanan "Ferman" kod adlı PKK'lı terörist hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı- İddianamede, teslim olan teröristlerin teşhis ettiği sanığın örgütün Irak'ın kuzeyindeki kamplarındaki sözde sorumlulardan biri olduğu belirtildi
 19 Ocak 2021 12:32
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PKK'ya eleman temin eden teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi

Van'da gençleri kandırıp dağa gönderen ve geçen yıl güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yakalanan PKK'lı teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesindeki terör kamplarında sözde "takım komutanı" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Ferman" kod adlı terörist E.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte eleman temin etmek" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olan teröristlerin ifadelerinde ve yaptırılan teşhis işlemlerinde, E.Y'nin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrosunda faaliyet gösterdiğinin ve örgüte eleman temin ettiğinin belirlenmesi üzerine hakkındaki soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.

"Avareş Kato" kod adlı terörist, iddianamede yer alan ifadesinde, 2014'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, yakın arkadaşı olan sanığın, kendilerini Faraşin bölgesinde "Doktor Mordem" ve "Agit" kod adlı teröristlere teslim ederek örgüte katılmalarını sağladığını anlattı.

Güvenlik güçlerine teslim olan "Sema Kato" isimli örgüt mensubu da ifadesinde, lisede sınıf arkadaşı olan sanık aracılığıyla terör örgütüne katıldığını belirtti.

Sanığın suç tarihlerinde yaşının küçük olması nedeniyle ruhsal durumuna ilişkin raporların alındığına yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamında sanık hakkında örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü hususlarında birden fazla beyan ve teşhisin dosya arasında mevcuttur. Sanık ile terör örgütü PKK/KCK arasında organik bağ olduğu, sanığın örgütün emir ve talimat zinciri içerisinde hareket ettiği anlaşılmıştır. Dosyada bulunan diğer deliller dikkate alındığında sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemiştir."

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
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