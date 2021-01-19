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Sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.
 19 Ocak 2021 12:37
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Sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından geçen hafta Yenikadın Köyü yakınlarında gözaltına alınan ve terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli M.Ö'nün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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