Sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.
|19 Ocak 2021 12:37
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Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalanan terör örgütü DHKP/C zanlısı tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından geçen hafta Yenikadın Köyü yakınlarında gözaltına alınan ve terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli M.Ö'nün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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