Lüks otomobil çetesinin, üniversite öğrencisi oyunu

Ankara'da, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, çaldıkları lüks otomobillere kopyalayarak (change) üniversite öğrencileri üzerinden piyasaya sürdüğü belirlenen çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınana 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artan lüks otomobil hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, internette araç satışı yapan 8 kişilik çeteye ulaşıldı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete lideri M.E.'nin de aralarında bulunduğu M.S.E, A.A, A.İ., M.K, F.F.A, İ.T. ve B.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi yerlerden çaldıkları lüks otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip sattıkları belirlendi.

ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEN PİYASAYA SÜRDÜLER

Çetenin, araçların satışı için de üniversite öğrencilerini kullandığı belirlendi. Şüphelilerin, üniversitelere yakın kafelerde öğrencilere araba alım-satım işi yaptıklarını söyleyip, "1 yıl içerisinde en fazla 3 araç satışı yapabiliyoruz, daha fazla satmamız durumunda vergi ödemek zorundayız. Sizin üzerinizden arabaları satalım, her satış için bin lira veririz" diyerek öğrencileri kullandığı belirlendi. Çete üyelerinin, bu yolla 'change' yapılan 15 lüks otomobili öğrenciler üzerinden piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. 'Change' yapılmış 15 lüks otomobilin satışından ise 2,5 milyon TL'lik kazanç elde edildiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri M.E. ile birlikte M.S.E, A.İ. F.F.A. tutuklanırken A.A., M.K., İ.T. ile B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.