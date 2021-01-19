Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağlık personeli, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|19 Ocak 2021 13:39
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağlık personeli, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan 1 çocuk annesi Hatice Arıkan'ın bir süre önce yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Arıkan, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.
15 gündür tedavi altında bulunan Hatice Arıkan yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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