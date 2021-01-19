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2020'de en çok şiddet olayı yaşanan 10 il

Türkiye genelinde yaşanan silahlı şiddet olaylarının en yoğun olduğu 10 il içinde İstanbul, 441 olayla ilk sırada yer aldı.
 19 Ocak 2021 13:45
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2020'de en çok şiddet olayı yaşanan 10 il

Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse bir yıllık bir bölümü evde geçirdi.

Sosyal hayatın olabildiğince kısıtlandığı bu süre içinde, şiddet olaylarında azalma beklentisi boşa çıktı.

Şiddeti koronavirüs de durduramadı.

2015'ten bu yana yıl boyunca basına yansıyan silahlı şiddet olaylarını rapor haline getiren Umut Vakfı, 2020 yılının da verilerini paylaştı.

Bu veriler koronavirüs salgınının şiddeti durdurmadığının kanıtı oldu.

2020 boyunca Türkiye genelinde 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yaşanırken 2 bin 40 kişin öldüğü, 3 bin 688 kişinin ise yaralandığı belirtilen raporda, yaşanan şiddet olayların illere göre dağılımına da yer verildi.

SAYILARIN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 ŞEHİR

Buna göre, Türkiye'de 10 il, yüksek vaka sayıları ile silahlı şiddet olaylarında başı çekiyor.

En çok şiddet olayının yaşandığı il 441 olayla İstanbul olurken, sırasıyla en çok şiddet olayı yaşanan 10 il; Samsun 187, Adana 182, İzmir 173, Bursa 153, Konya 139, Antalya 137, Kocaeli 123, Ankara 119, Sakarya 106 oldu.
Memurlar.Net
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