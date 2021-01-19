2020'de en çok şiddet olayı yaşanan 10 il
|19 Ocak 2021 13:45
|+Aa- Yazdır
Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse bir yıllık bir bölümü evde geçirdi.
Sosyal hayatın olabildiğince kısıtlandığı bu süre içinde, şiddet olaylarında azalma beklentisi boşa çıktı.
Şiddeti koronavirüs de durduramadı.
2015'ten bu yana yıl boyunca basına yansıyan silahlı şiddet olaylarını rapor haline getiren Umut Vakfı, 2020 yılının da verilerini paylaştı.
Bu veriler koronavirüs salgınının şiddeti durdurmadığının kanıtı oldu.
2020 boyunca Türkiye genelinde 3 bin 682 silahlı şiddet olayı yaşanırken 2 bin 40 kişin öldüğü, 3 bin 688 kişinin ise yaralandığı belirtilen raporda, yaşanan şiddet olayların illere göre dağılımına da yer verildi.
SAYILARIN EN YÜKSEK OLDUĞU 10 ŞEHİR
Buna göre, Türkiye'de 10 il, yüksek vaka sayıları ile silahlı şiddet olaylarında başı çekiyor.
En çok şiddet olayının yaşandığı il 441 olayla İstanbul olurken, sırasıyla en çok şiddet olayı yaşanan 10 il; Samsun 187, Adana 182, İzmir 173, Bursa 153, Konya 139, Antalya 137, Kocaeli 123, Ankara 119, Sakarya 106 oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Selçuk Özdağ'a saldıran şahısların ifadeleri ortaya çıktı
19 Ocak 2021 13:59
|Selçuk Özdağ'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı
19 Ocak 2021 13:12
|Lüks otomobil çetesinin, üniversite öğrencisi oyunu
19 Ocak 2021 13:12
|Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçiren 3 zanlıya adli kontrol
19 Ocak 2021 12:45
|Silivri'de kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
19 Ocak 2021 10:56
|Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı
19 Ocak 2021 10:41
|Edirne Müftülüğü binası kullanılmaz hale geldi
19 Ocak 2021 09:24
|Adana'da parkta silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
19 Ocak 2021 09:22
|Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü, itiraz üzerine tutuklandı
19 Ocak 2021 08:39
|Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı
19 Ocak 2021 08:21