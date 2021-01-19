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Erdoğan'dan, Cumhur İttifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız."
 19 Ocak 2021 13:53
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Erdoğan'dan, Cumhur İttifakı açıklaması

AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın, Karabük İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar;

"AK Parti Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir."

"Bizler seferle mükellef kadrolar olarak samimiyetle çalıştıkça Rabb'im bize nice zaferleri nasip etmiştir. İnşallah bundan sonra da edecektir."

"Cumhur İttifakı'yla birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız."

"Türkiye'nin diplomasiden ekonomisine kadar geniş bir cephede yürüttüğü mücadelede karşımızdakilerin değirmenlerine su taşıyanları, kendi ülkelerini her fırsatta yabancılara şikayet edenleri kesinlikle unutmayacağız."

"Akıl ve vicdan sahibi herkes, güvenlikten diplomasiye kadar Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor."
İhlas Haber Ajansı
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