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Üniversite, e-devlet belgelerini ilanında yazmasına rağmen kabul etmedi

Gaziantep Üniversitesi, ilan metninde e-devletten sunulan belgeleri ilanında kabul edeceğini belirtmesine rağmen başvuruda adayları bu gerekçeyle eledi!
 19 Ocak 2021 14:08
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Üniversite, e-devlet belgelerini ilanında yazmasına rağmen kabul etmedi

Gaziantep Üniversitesi tarafından 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de farklı birimlerde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlan metninde; "Öğretim Görevlisi İle Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuruda İstenen Belgeler" başlığının dördüncü fıkrasında; "Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. E-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan Lisans ve Lisansüstü Mezuniyet ve Öğrenci Belgeleri/Noter Onaylı veya Resmi Kurum Onaylı Mezuniyet Belgeleri de kabul edilecektir." hükmü yer almaktadır.

Üniversitenin 15 Ocak 2021 günü ilan ettiği, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi programı ön değerlendirme sonuçlarını incelediğimizde; 38 sıra numaralı aday "ONAYLI YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET BELGESİNİN OLMAMASI" açıklaması ile elenmiştir.

İşin diğer bir garip tarafı ise ilan özel şartında "İlgili bölümden lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak" yer almasına rağmen, 37 sıra numaralı aday "ONAYLI HİZMET BELGESİNİN OLMAMASI" gerekçesiyle elenmiştir.

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığından, vatandaştan belge istemeyin yazısı başlıklı haberimizde belirtilen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda, e-devletten alınabilen belgeler için vatandaştan ayrıca fotokopi veya asıl hiç bir belgenin istenilmemesine yönelik talimat verilmiştir. 38 inci sıradaki aday e-devletten mezun belgesi koymasına rağmen onaylı belge olmadığı gerekçesiyle elenmiştir.

Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri işleyen kurumlar başvurularda istemiş oldukları belgelerin hukuki gerekçelerini hazırlayacakları Kişisel Veri İşleme Envanteri ile ortaya koymaları gerekirken tecrübe şartı istenmeyen bir ilanda başvuru sırasında hizmet belgesi istenerek kanuna aykırı bir veri işleme oluşturması, ilanda aranmayan bir şarttan kaynaklı olarak başka bir adayın elenmiş olması da ayrı bir hukuki sorunu doğurmaktadır.

Sonuç olarak, dayanaksız bir şekilde elenmiş olan adayların durumlarının yeniden değerlendirilerek Üniversitenin bu konuda gerekli düzeltmeleri yaparak yeni bir sınav takvimi belirlemesinde fayda görmekteyiz.

Memurlar.Net - Özel

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