Sedat Peker Makedonya'dan sınır dışı edildi iddiası
Kuzey Makedonya'ya yerleşen Sedat Peker'in gözaltına alınarak sınır dışı edildiği iddia edildi. Peker, yurt dışına Berat Albayrak'ın kendisini hedef alması üzerine çıktığını ancak daha sonra bunun komplo olduğunu anladığını söylemişti.
|19 Ocak 2021 14:10
|+Aa- Yazdır
Gazeteduvar'da yer alan habere göre; Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kuzey Makedonya'da gözaltına alınıp sınır dışı edildiği öne sürüldü. Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde "Kısa süreli oturma iznini ihlal ettiği tespit edilen R.S.P. (49), sınır dışı edilmiştir" ifadesi yer aldı.
49 yaşındaki Sedat Peker ismini değiştirerek Reis Sedat Peker adını almıştı. Makedonya'da yayın yapan bir haber sitesinde "Polis, Türkiye'ye uzun süredir ikamet eden tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti" ifadesi kullanıldı. Peker'in Kosova'ya sınır dışı edildiği de öne sürüldü.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan'dan, reform açıklaması: Kamuoyuna sunma aşamasına geldi
19 Ocak 2021 13:53
|Soylu: Özdağ ve Uğuroğlu saldırılarının failleri yargı önüne çıkarılacak
19 Ocak 2021 12:04
|1921 Anayasası'nın kabul edilişinin 100. yılında sempozyum düzenlenecek
19 Ocak 2021 11:29
|Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılı
19 Ocak 2021 11:11
|İnce, parti işini ciddileştirdi, CHP'den istifa edecek
19 Ocak 2021 10:51
|Bahçeli, matematik şampiyonu Eymen'in tüm eğitim masraflarını karşılayacak
19 Ocak 2021 10:21
|Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personellerinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
19 Ocak 2021 09:01
|Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih
19 Ocak 2021 08:46
|Ayhan Bilgen'den 'yeni bir parti' mesajı
19 Ocak 2021 08:26
|'Akşener yeni ittifak peşinde' iddiası
19 Ocak 2021 07:30