Emniyet paylaştı: Yeni birim kuruldu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin eğitim görüntülerini paylaştı.
|19 Ocak 2021 14:13
|+Aa- Yazdır
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin eğitim görüntülerini paylaştı.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından, "PAK geliyor" mesajıyla paylaşılan videoda, Türk Polis Teşkilatı bünyesinde kurulan ve cuma günü faaliyete başlayacak PAK birimi personelinin aldığı eğitimlere ilişkin görüntülere yer veriliyor.
PAK personeli, AFAD'ın uzman ekiplerinden arama kurtarma eğitimi alarak afet ve acil durumlarında görev alabilme kapasitesine erişmişti.
#PAK geliyor️@guvenlikdaire pic.twitter.com/YZIRaT2XkQTürk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 19, 2021
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kardan dolayı, Bingöl'de engelli ve hamile personele idari izin verildi
19 Ocak 2021 15:18
|Bakan Kasapoğlu, Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
19 Ocak 2021 15:01
|3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verildi
19 Ocak 2021 14:37
|'Huzurevlerinde, aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek'
19 Ocak 2021 14:18
|Üniversite, e-devlet belgelerini ilanında yazmasına rağmen kabul etmedi
19 Ocak 2021 14:08
|Kılıçdaroğlu'nun avukatının sarf ettiği sözler nedeniyle Halk TV'ye inceleme
19 Ocak 2021 12:44
|Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılara getirilen izin kısıtlamasını kaldırdı
19 Ocak 2021 12:04
|Tunceli'de kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak
19 Ocak 2021 11:59
|Ulaştırma sektöründe bu yıl 42,5 milyar liralık yatırım yapılacak
19 Ocak 2021 11:26
|Aşıda ikinci aşama başladı
19 Ocak 2021 11:00