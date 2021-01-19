1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yabancı ekonomistler, MB faiz kararı beklentisini açıkladı

Yabancı ekonomistler, çoğunlukla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasını bekliyor. Daha yüksek faizler için hala alan olduğuna dair görüşler olsa da genel olarak bankanın yüzde 17,00 olan politika faizinde herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
 19 Ocak 2021 14:23
+Aa- Yazdır
Yabancı ekonomistler, MB faiz kararı beklentisini açıkladı

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü yapacağı toplantıya çevrildi. TCMB PPK toplantısında yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde.

İspanyol BBVA'nın Başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin, bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında beklemede kalabileceğini belirtti ancak bankanın fiyat gelişmelerini yakından gözlemleyeceğini ve gerekmesi durumunda sıkılaşmaya gitmek için hazır olacağını ifade etti.

TCMB'nin son kararlarının TL'nin değer kazanmasına destek sağladığını aktaran Abarca, çekirdek fiyatlarda ılımlı bir seyir görüldüğünü, kısıtlamalardan dolayı da çıktı açığının gerilediğini dile getirdi.

Abarca gıda ve enerji fiyatlarının kısa vadede fiyat baskısının devam edeceğine işaret ettiğini kaydetti.

"İYİLEŞEN MAKRO İSTİKRAR ÜLKE RİSK PRİMİNİ DÜŞÜREBİLİR, TL İÇİN DESTEK SAĞLAYABİLİR"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Başekonomisti William Jackson da enflasyonun ileriki aylarda yüksek seviyelerde olabileceğini ve Merkez Bankası'nın 2021 yılı boyunca politika faizini yüzde 17'de tutabileceğini belirtti.

Enflasyonu sürdürülebilir bir temelde düşürmenin biraz zaman alabileceğini ifade eden Jackson, iyileşen makro istikrarın Türkiye'nin ülke risk primini düşürebileceğini ve TL için destek sağlayabileceğini aktardı.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmasını beklemediğini söyledi.

"MASADA POLİTİKA FAİZİNDE ILIMLI ARTIŞ İHTİMALİ DE VAR"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, en olağan senaryonun politika faizinin yüzde 17'de sabit bırakılması olduğunu ancak ılımlı bir faiz artırma ihtimalinin de tamamen dışarıda bırakılamayacağını belirtti.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio ise Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının sonuna doğru yaklaştığını ancak daha yüksek faizler için hala biraz alan olduğunu vurguladı.

Maggio, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e çıkarabileceğini söyledi.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise TCMB'nin politika faizini sabit bırakma ya da ılımlı artırma seçenekleriyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirerek, bankanın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB, 2020 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmişti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Konut fiyatları kasımda da artmaya devam etti
19 Ocak 2021 15:25		 DASK tutarlarına da zam geldi
19 Ocak 2021 09:13
Ekonomistler, MB'den faiz değişim kararı beklemiyor
18 Ocak 2021 14:09		 Kıyı şehirlerindeki konutlar son 3 yılda yüzde 80'e varan oranlarda değerlendi
18 Ocak 2021 11:50
Geçen yıl 2,7 milyon adet gayrimenkul satıldı
18 Ocak 2021 11:08		 TOKİ'nin indirim kampanyasından geçen yıl 33 bin 240 kişi yararlandı
17 Ocak 2021 11:25
Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
17 Ocak 2021 11:16		 Bütçe 2020'de 172,7 milyar lira açık verdi
15 Ocak 2021 16:36
Kamu bankalarının düşük faiziyle evde rekor
15 Ocak 2021 08:50		 Kredi faizleri büyümeye engel
15 Ocak 2021 06:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:31 - Define arayacağız diye iki türbeyi tahrip ettiler15:25 - Konut fiyatları kasımda da artmaya devam etti15:18 - Kardan dolayı, Bingöl'de engelli ve hamile personele idari izin verildi15:11 - Bu kadar da olmaz dedirten olay! Kardan adamı çaldılar15:09 - 2020'de en çok şiddet olayı yaşanan 10 il15:01 - Bakan Kasapoğlu, Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
14:57 - Sağlık çalışanlarına yönelik ilk doz aşılamada sona gelindi14:55 - HDP teşkilatının PKK ile şifreli organizasyonu terörist ifadesinde14:46 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı14:43 - Yabancıların giremediği köyde hiç korona vakası görülmedi14:40 - Rusya'dan ikinci korona aşısı: Etkinlik oranı yüzde 10014:37 - 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verildi
14:28 - İçişleri Bakanı Soylu, Odatv'den tazminat kazandı14:26 - Bakan Dönmez: Doğal gazda rekor tüketim artışını kesintiye gitmeden karşıladık14:23 - Yabancı ekonomistler, MB faiz kararı beklentisini açıkladı14:18 - 'Huzurevlerinde, aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek'14:13 - Emniyet paylaştı: Yeni birim kuruldu
14:10 - Sedat Peker Makedonya'dan sınır dışı edildi iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Taşova, pandeminin biteceği tarihi açıkladı
Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılara getirilen izin kısıtlamasını kaldırdı
Kasadaki çay paketinden servet çıktı... Hepsini rüşvetten kazanmış
Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personellerinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
59 ilde büyük FETÖ operasyonu: 218'i muvazzaf asker 238 gözaltı
Kurallara uyulmadan yapılan evlilik teklifine 84 bin TL'lik ceza
Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?
FETÖ 'sözleşmeli subay' yöntemiyle 6 ayda sızdı
Estetik için hastaneye geldi, tabutla çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şıgır bıçak 1
pepee 3
kağıtların efendisi 1
sezenler olmuş 2
Sahra çölüne kar yağdı 3
numaralı gözlük kullanmak 1
çiğ süt satışı 6
kendi kendine söylenmek 1
mesut özil 4
nefes alamamak 1
SON İLANLAR
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Hüyük SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam