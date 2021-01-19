Yabancı ekonomistler, MB faiz kararı beklentisini açıkladı

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü yapacağı toplantıya çevrildi. TCMB PPK toplantısında yılın ilk faiz kararı açıklanacak. Beklenti faizlerin sabit bırakılması yönünde.

İspanyol BBVA'nın Başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin, bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında beklemede kalabileceğini belirtti ancak bankanın fiyat gelişmelerini yakından gözlemleyeceğini ve gerekmesi durumunda sıkılaşmaya gitmek için hazır olacağını ifade etti.

TCMB'nin son kararlarının TL'nin değer kazanmasına destek sağladığını aktaran Abarca, çekirdek fiyatlarda ılımlı bir seyir görüldüğünü, kısıtlamalardan dolayı da çıktı açığının gerilediğini dile getirdi.

Abarca gıda ve enerji fiyatlarının kısa vadede fiyat baskısının devam edeceğine işaret ettiğini kaydetti.

"İYİLEŞEN MAKRO İSTİKRAR ÜLKE RİSK PRİMİNİ DÜŞÜREBİLİR, TL İÇİN DESTEK SAĞLAYABİLİR"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Başekonomisti William Jackson da enflasyonun ileriki aylarda yüksek seviyelerde olabileceğini ve Merkez Bankası'nın 2021 yılı boyunca politika faizini yüzde 17'de tutabileceğini belirtti.

Enflasyonu sürdürülebilir bir temelde düşürmenin biraz zaman alabileceğini ifade eden Jackson, iyileşen makro istikrarın Türkiye'nin ülke risk primini düşürebileceğini ve TL için destek sağlayabileceğini aktardı.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmasını beklemediğini söyledi.

"MASADA POLİTİKA FAİZİNDE ILIMLI ARTIŞ İHTİMALİ DE VAR"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, en olağan senaryonun politika faizinin yüzde 17'de sabit bırakılması olduğunu ancak ılımlı bir faiz artırma ihtimalinin de tamamen dışarıda bırakılamayacağını belirtti.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio ise Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının sonuna doğru yaklaştığını ancak daha yüksek faizler için hala biraz alan olduğunu vurguladı.

Maggio, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 18'e çıkarabileceğini söyledi.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise TCMB'nin politika faizini sabit bırakma ya da ılımlı artırma seçenekleriyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirerek, bankanın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB, 2020 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltmişti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.