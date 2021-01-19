Bakan Dönmez: Doğal gazda rekor tüketim artışını kesintiye gitmeden karşıladık
|19 Ocak 2021 14:26
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünkü doğal gaz tüketim rekoruna ilişkin "Tüm Türkiye'de 274,2 milyon metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık." dedi.
Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz verme kapasitesinin 339 milyon metreküpe çıktığını bildirdi.
Doğal gazda, dün 272,3 milyon metreküple tüm zamanların tüketim rekorunun kırıldığının altını çizen Dönmez, şunları kaydetti:
"Böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı. Dün, İstanbul'da tüketim 51,1 milyon metreküp, Ankara'da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Bu tüketime karşılık tüm Türkiye'de 274,2 milyon metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık."
Dönmez, Türkiye'nin pik zamanlar dahil olmak üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek gelişmiş bir alt yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe çıkaracak çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Tüm yatırımlarımızla milletimize kesintisiz ve sorunsuz enerji arzını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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