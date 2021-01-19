İçişleri Bakanı Soylu, Odatv'den tazminat kazandı
Bakan Soylu, "Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı dava sonucunda Odatv'den 15 bin lira manevi tazminat kazandı
|19 Ocak 2021 14:28
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir haberde "kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" gerekçesiyle açtığı dava sonucunda Odatv'den 15 bin lira manevi tazminat kazandı.
Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu, Odatv hakkında 10 Eylül 2018'de yayınladığı ve aralarında "Süleyman Soylu'yu üzecek gözaltılar" başlıklı haberin de yer aldığı paylaşımlar üzerine kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, iftira ve hakarete uğradığı gerekçesiyle manevi tazminat davası açtı.
Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi yargılama sonucunda davayı kısmen kabul ederek, internet sitesinin Soylu'ya 15 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle ödemesine hükmetti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Darbecilere 127 milyon liralık tazminat: Hainler maddi hasarın bedelini ödeyecek
04 Ocak 2021 07:35
|Soda şişesindeki örümceğe dava
28 Aralık 2020 15:26
|Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası
24 Aralık 2020 11:03
|Kargoda kedisi kayboldu, şirketi tazminata mahkum etti
22 Aralık 2020 11:06
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tazminat davası
21 Aralık 2020 11:48
|Burun ameliyatı oldu, iki bacağı da kesildi!
18 Aralık 2020 14:43
|AİHM, ihraç davasında Türkiye'yi tazminata mahkum etti
15 Aralık 2020 16:59
|Kombisini yakmayan kat maliki tazminat ödeyebilir!
08 Aralık 2020 11:19
|Cumhuriyet gazetesi ile eski Milletvekili , AK Parti'ye tazminat ödeyecek
04 Aralık 2020 11:18
|CHP'li Özel, Bakan Akar'a manevi tazminat ödeyecek
02 Aralık 2020 16:45