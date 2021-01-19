3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi.
|19 Ocak 2021 14:37
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi." ifadeleri yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kardan dolayı, Bingöl'de engelli ve hamile personele idari izin verildi
19 Ocak 2021 15:18
|Bakan Kasapoğlu, Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
19 Ocak 2021 15:01
|'Huzurevlerinde, aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek'
19 Ocak 2021 14:18
|Emniyet paylaştı: Yeni birim kuruldu
19 Ocak 2021 14:13
|Üniversite, e-devlet belgelerini ilanında yazmasına rağmen kabul etmedi
19 Ocak 2021 14:08
|Kılıçdaroğlu'nun avukatının sarf ettiği sözler nedeniyle Halk TV'ye inceleme
19 Ocak 2021 12:44
|Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılara getirilen izin kısıtlamasını kaldırdı
19 Ocak 2021 12:04
|Tunceli'de kar nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak
19 Ocak 2021 11:59
|Ulaştırma sektöründe bu yıl 42,5 milyar liralık yatırım yapılacak
19 Ocak 2021 11:26
|Aşıda ikinci aşama başladı
19 Ocak 2021 11:00