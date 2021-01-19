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Rusya'dan ikinci korona aşısı: Etkinlik oranı yüzde 100

Rusya, korona virüse karşı Sputnik V aşısından sonra geliştirilen 'EpiVacCorona' adlı ikinci Covid-19 aşısının etkinlik oranını yüzde 100 olarak açıkladı.
 19 Ocak 2021 14:40
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Rusya'dan ikinci korona aşısı: Etkinlik oranı yüzde 100

Rusya, korona virüse karşı Sputnik V aşısından sonra geliştirilen 'EpiVacCorona' adlı ikinci Covid-19 aşısının etkinlik oranını yüzde 100 olarak açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in klinik çalışmalarının sürdüğünü duyurduğu 'EpiVacCorona' adlı ikinci korona virüs aşısı ile ilgili 1. ve 2. klinik testlerin sonuçları yayınlandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Basın Servisi, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi (Vektör) tarafından geliştirilen 'EpiVacCorona' aşısının ilk ve ikinci klinik testlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, "Deneylerin 1. ve 2. aşamalarının sonuçlarına göre EpiVacCorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100'dür" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Rusya'da korona virüse karşı geliştirilen ilk aşı olan Sputnik V'nin etkinlik oranı yüzde 92 olarak açıklanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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