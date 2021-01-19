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HDP teşkilatının PKK ile şifreli organizasyonu terörist ifadesinde

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KCK'lı terörist, 2015'te HDP'nin Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce "Kobani olayları" bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını anlattı
 19 Ocak 2021 14:55
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HDP teşkilatının PKK ile şifreli organizasyonu terörist ifadesinde

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK/KCK'lı terörist, 2015'te HDP Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce "Kobani olayları" bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını anlattı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin kış aylarında da aralıksız operasyon düzenlediği bölücü terör örgütü PKK/KCK'da çözülme hızla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 2021'in ilk 2 haftasında 9 terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütünde yaşanan ayrışmalardan faydalanan ve örgütün baskıcı tutumundan kaçarak 15 Ocak'ta teslim olan terörist A.Z'nin ifadeleri, HDP-PKK iş birliğini gözler önüne serdi.

- "Kumaş hazır, terziye gönderiyorum"

Terörist A.Z. ifadesinde, 2015'te HDP'nin Mardin Kızıltepe ilçe teşkilatında görevli kişilerce "Kobani olayları" bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

Örgüte katılım aşamasında, HDP'de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve "Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?" şeklinde baskı yaptığını anlatan terörist A.Z, "Evet hazırım." dedikten kısa bir süre sonra evinden araçla alındığını, HDP'li görevlinin, yolculuk sırasında telefonla bir kişiyi arayarak "Kumaş hazır, terziye gönderiyorum." şeklinde şifreli konuştuğunu bildirdi.

Terörist A.Z, kandırılan diğer gençlerle beraber Suriye'de terör örgütüne ait kampta eğitime alındığını belirtti.

- Teslim olanların sayısı 874 oldu

Jandarma ve emniyet birimlerinin 12 bin aileyle yaptıkları görüşme ve Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetinin katkısıyla yürütülen ikna çalışmalarında, 2016'dan bugüne kadar 874 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Anadolu Ajansı
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