Bu kadar da olmaz dedirten olay! Kardan adamı çaldılar
Kartal'da Akbaş ailesinin evlerinin önünden kardan adamları çalındı. Bu kadarında pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
|19 Ocak 2021 15:11
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Kartal'da meydana geldi.
İstanbul'da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal'da yaşayan Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayarak kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı.
Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi çareyi güvenlik kameralarına bakmakla buldu.
Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Akbaş şaşırarak bu kadarına da pes dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz bir şahıs kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Dönmez: Doğal gazda rekor tüketim artışını kesintiye gitmeden karşıladık
19 Ocak 2021 14:26
|Otomobilinin lastiği patlayan kadın sürücünün yardımına polis koştu
19 Ocak 2021 13:43
|Sağlık çalışanı koronadan hayatını kaybetti
19 Ocak 2021 13:39
|Karda yürümek zordur! Yollar buz pistine döndü
19 Ocak 2021 13:28
|NASA paylaştı: Türkiye için kuraklık uyarısı
19 Ocak 2021 13:04
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti yoğun kar yağışı altında devam ediyor
19 Ocak 2021 12:32
|'BiP ve Yaay gibi milli platformlara yönelim olumlu bir gelişme'
19 Ocak 2021 11:53
|Sivas'ta 220 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
19 Ocak 2021 11:51
|72 yaşında 3'üncü üniversitesini bitirdi
19 Ocak 2021 11:48
|Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitim programına 55 bini aşkın başvuru yapıldı
19 Ocak 2021 11:12