Define arayacağız diye iki türbeyi tahrip ettiler
|19 Ocak 2021 15:31
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, defineciler, zemin ve çevresini kazdıkları İsa Dede ve Veysel Karani türbelerini tahrip etti.
İlçeye bağlı Pörnek köyü yakınlarındaki İsa Dede Türbesi ile Veysel köyü yakınlarındaki Veysel Karani Türbesi define arayanların hedefi oldu.
Türbelerin içindeki mezarları tahrip eden definecilerin, birden fazla çukur açtığı belirlendi.
Veysel Köyü muhtar vekili Mithat Palıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, define arayanların türbeye zarar verdiğini söyledi.
Türbenin hem içeriden hem dışarıdan kazıldığını dile getiren Palıt, "Bu olayı gereken yerlere bildirmiştik. Yetkililer, türbenin fotoğraflarını çektiler, en kısa sürede buraya döneceklerini söylediler." diye konuştu.
Veysel köyünde yaşayan Mustafa Karaca, türbenin bu halini gördüğünde üzüldüğünü ifade etti.
Yenikapı Muhtarı Turgut Ergün ise İsa Dede Türbesini definecilerin sürekli kazdığını kaydetti.
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