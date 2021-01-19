Belediyenin tiyatro koordinatörüne terörden adli kontrol
|19 Ocak 2021 15:38
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İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen ancak Kovid-19 nedeniyle karantinada olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü O.M, tedavisinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK/YPG'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltı kararı verilen O.M, Kovid-19 karantinasının bitmesinin ardından ifadesi alındı.
Şüpheli O.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla salıverildi.
Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ameliyat için hastanede olan 1 kişinin, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
İzmir merkezli 12 ilde 14 Ocak'ta terör örgütlerine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 34'ü MLKP, 8'i DSİH, biri TKP/ML ve 8'i PKK/YPG üyesi olduğu iddia edilen 51 şüpheliden 49'u yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.
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