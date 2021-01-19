İzmir'de sağlık çalışanlarının yüzde 72'si aşı oldu
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte görev yapan 54 bin 533 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu bildirdi.
|19 Ocak 2021 15:41
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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte görev yapan 54 bin 533 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğunu bildirdi.
Köşger, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de aşı olan 54 bin 533 sağlık çalışanının hedef kitlenin yüzde 72'sini oluşturduğunu belirtti.
Sağlık çalışanlarının tamamının yarın akşama kadar aşılanacağını vurgulayan Köşger, "Bugün itibarıyla tüm huzurevi ve benzeri yerlerde kalanlarla çalışanlarına da aşılama başladı. Ayrıca 90 yaş üstü vatandaşlarımız da evlerinde aşılanacak." değerlendirmesinde bulundu.
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