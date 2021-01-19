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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.
 19 Ocak 2021 15:50
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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Kentte cuma gününden itibaren başlayan ve hafta sonu İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, yer yer etkili olmaya devam ediyor.

Öğleden sonra Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Kartal, Beykoz ve Pendik'te etkili oluyor. Yağış nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Beykoz'da aralıklarla etkisi sürdüren kar yağışına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesinin karla mücadele araçları ana arterlerde tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle Paşabahçe Mahallesi'nde bazı yolların buz tuttuğu görüldü. Araçlar, buz tutan yokuşlardan inmekte zorlanırken, bazı araçların ise zorluk yaşamamak için farklı güzergahlara yöneldikleri gözlendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunulmuştu.

Anadolu Ajansı
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