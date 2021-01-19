Yaşlı kadın ölü bulundu, görüntülemek isteyenler kavgaya tutuştu
|19 Ocak 2021 16:01
|+Aa- Yazdır
Antalya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde başı kanlar içinde ölü bulundu. Olay yerini görüntüleyen iki kişi arasındaki kavgayı ise polis güçlükle ayırdı.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Her gün dışarı çıkıp dolaşan ve yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk'ten haber alamayan yan komşusu, ilk olarak yaşlı kadının kapısını çaldı. Cevap alamayan komşular kilitli olmayan balkon kapısından seslenip içeri girdi. Yaşlı kadını salonda hareketsiz gören komşular durumu önce oğluna ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan polis, geniş çaplı inceleme yaptı.
Eşyaların dağınık, duvarda kan izinin olduğu öğrenilen evde, olay yeri ekipleri gaz maskesi ve özel tulumlarla girdi ve yaklaşık 3 saatlik bir inceleme yaptı. Şadiye Öztürk'ün çocukları ve yakınları çalışmaları endişeli gözlerle izledi. Olayın cinayet olmasından şüphelenen ekipler ev içinde ve çevrede incelemelerini yoğunlaştırdı. Evin karşısındaki caminin güvenlik kameraları da incelendi. Olay yeri inceleme ekipleri hem ev içinde hem de giriş kapısından parmak izi çalışması yaptı. Evdeki klimanın ise halen açık olduğu görüldü. Savcılık incelemesinin ardından Şadiye Öztürk'ün cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Öte yandan yaşlı kadının evinden cep telefonu ile görüntü alıp paylaşım yaptığı iddia edilen kişi ile Öztürk'ün torunu arasında arbede yaşandı. Yumruklu kavgayı araya giren polis ekipleri güçlükle ayırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ehliyetsiz sürücünün çarptığı kadına ilk müdahaleyi başhekim yaptı
19 Ocak 2021 16:36
|Define arayacağız diye iki türbeyi tahrip ettiler
19 Ocak 2021 15:31
|2020'de en çok şiddet olayı yaşanan 10 il
19 Ocak 2021 15:09
|Selçuk Özdağ'a saldıran şahısların ifadeleri ortaya çıktı
19 Ocak 2021 13:59
|Selçuk Özdağ'a saldırı anı kamerada
19 Ocak 2021 13:12
|Lüks otomobil çetesinin, üniversite öğrencisi oyunu
19 Ocak 2021 13:12
|Yaşlı adamın 111 taşınmazını üzerlerine geçiren 3 zanlıya adli kontrol
19 Ocak 2021 12:45
|Silivri'de kuyumcuda soygun girişiminde bulunan kişi ağır yaralandı
19 Ocak 2021 10:56
|Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı
19 Ocak 2021 10:41
|Edirne Müftülüğü binası kullanılmaz hale geldi
19 Ocak 2021 09:24