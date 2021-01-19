Belediyeler paylaştı, beğeni yağdı! 'Sizde durumlar nasıl?'
|19 Ocak 2021 16:19
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'nin görüntülerini sosyal medyada "Sizde durumlar nasıl?" sorusuyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek paylaştı. Çok sayıda belediyenin paylaşım yaptığı etiket akım haline geldi.
Bizim buralarda kar kalınlığı 86 cm❄️️❄️🏂Kocaeli Büyükşehir (@kocaelibld) January 19, 2021
Sizde durumlar nasıl @bursabuyuksehir ?#Kartepe❤️#Uludağ pic.twitter.com/K5JUmUXBER
Kocaeli'nin kayak merkezi olan Samanlı Dağları zirvesindeki Kartepe'de kar kalınlığı 75 cm'e ulaştı. Aralıkla süren kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile kaplanan Kartepe'deki eşsiz manzaraları drone ile görüntüleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden "Sizde durumlar nasıl?" sorusuyla Bursa Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek paylaştı
Bizim buralarda kar kalınlığı 78 cm ❄️️❄️🏂 ❄️ 🏔Bursa Büyükşehir Belediyesi (@bursabuyuksehir) January 19, 2021
Sizde durumlar nasıl @sanliurfabld ?#Uludağ ❤️ #Karacadağ https://t.co/cd5XFg7cGy pic.twitter.com/j0pcI7myhb
Kocaeli Büyükşehir Beleyesinin sorusuna kar kalınlığın 78 cm'e ulaştığı Uludağ'ın fotoğrafını etiketleyerek paylaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi ise aynı soruyu Şanlıurfa Belediyesine yöneltti
Akım haline gelen paylaşımlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Karacadağ'dan paylaşımla Kayseri Büyükşehir Belediyesini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise Erciyes paylaşımı ile Sivas Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek katıldı.
Sevgili Yiğido, ülkemizde ilk kez #PalandökenKayakMerkezimizde gerçekleştirilen Kar Depolama Uygulamaları ile kışın keyfini çıkarmaya çok önceden başladık. Bizdeki kar kalınlığı 120 cm. Kışın keyfini yaşayan herkese selam ederiz. ️Erzurum Büyükşehir Belediyesi (@erzurumbld) January 19, 2021
Sizde durumlar nedir @buyuksehirkm ? https://t.co/VNvA6YGuiY pic.twitter.com/Gfu9KUC7qb
Akıma daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken, Kahramanmaraş Yedikuyular, Bingöl Belediyesi Hasarek kayak merkezinden paylaşım yaparak "Kardeşlik daim olsun" mesajı verdi. Belediyelerin paylaşımları ise çok sayıda beğeni aldı.
Sevgili Yiğido, ülkemizde ilk kez #PalandökenKayakMerkezimizde gerçekleştirilen Kar Depolama Uygulamaları ile kışın keyfini çıkarmaya çok önceden başladık. Bizdeki kar kalınlığı 120 cm. Kışın keyfini yaşayan herkese selam ederiz. ️Erzurum Büyükşehir Belediyesi (@erzurumbld) January 19, 2021
Sizde durumlar nedir @buyuksehirkm ? https://t.co/VNvA6YGuiY pic.twitter.com/Gfu9KUC7qb
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