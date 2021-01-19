Belediyeler paylaştı, beğeni yağdı! 'Sizde durumlar nasıl?'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'nin görüntülerini sosyal medyada "Sizde durumlar nasıl?" sorusuyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek paylaştı. Çok sayıda belediyenin paylaşım yaptığı etiket akım haline geldi.

Kocaeli'nin kayak merkezi olan Samanlı Dağları zirvesindeki Kartepe'de kar kalınlığı 75 cm'e ulaştı. Aralıkla süren kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile kaplanan Kartepe'deki eşsiz manzaraları drone ile görüntüleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden "Sizde durumlar nasıl?" sorusuyla Bursa Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Beleyesinin sorusuna kar kalınlığın 78 cm'e ulaştığı Uludağ'ın fotoğrafını etiketleyerek paylaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi ise aynı soruyu Şanlıurfa Belediyesine yöneltti

Akım haline gelen paylaşımlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Karacadağ'dan paylaşımla Kayseri Büyükşehir Belediyesini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise Erciyes paylaşımı ile Sivas Büyükşehir Belediyesini etiketleyerek katıldı.

Sevgili Yiğido, ülkemizde ilk kez #PalandökenKayakMerkezimizde gerçekleştirilen Kar Depolama Uygulamaları ile kışın keyfini çıkarmaya çok önceden başladık. Bizdeki kar kalınlığı 120 cm. Kışın keyfini yaşayan herkese selam ederiz. ️



Sizde durumlar nedir @buyuksehirkm ? https://t.co/VNvA6YGuiY pic.twitter.com/Gfu9KUC7qb Erzurum Büyükşehir Belediyesi (@erzurumbld) January 19, 2021

Akıma daha sonra Erzurum Büyükşehir Belediyesi Palandöken, Kahramanmaraş Yedikuyular, Bingöl Belediyesi Hasarek kayak merkezinden paylaşım yaparak "Kardeşlik daim olsun" mesajı verdi. Belediyelerin paylaşımları ise çok sayıda beğeni aldı.