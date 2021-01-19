Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bu hatayı sehven mi yaptı?
|19 Ocak 2021 16:40
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 30 kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımı 18 Ocak 2021 tarihinde, memurlar.net'in ilan servisinde yayımlandı. Hangi bölümün hangi bölüme denk olduğu, kadro veya pozisyonlara hangi bölüm mezunlarının başvurabileceği artık standart hale getirilmiş olup, daha önce Nitelik Kod Kılavuzu olarak yayımlanan bu denkleştirme bilgileri artık KPSS tercih Kılavuzlarında yer almaktadır.
Bu bağlamda, Sağlık Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar ve Tıbbi Laboratuvar bölümleri birbirine denk olup, bu önlisans bölüm mezunları Laborant unvanına başvurabilmektedir.
Ancak, Tıbbi Görüntüleme önlisans bölümünün dengi Radyoloji bölümü olup, bu iki önlisan programı mezunları Sağlık Teknikeri (Röntgen) kadro ve pozisyonlarına başvurabilmektedir.
Üniversite personel birimi yöneticileri 2020/14 KPSS Tercih Kılavuzunda, Sağlık Bakanlığının yaptığı belirlemeye bakarak hatalarını görebilirler. Tıklayınız.
Bu bağlamda, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, eğer sehven yapılmamışsa aşağıda yer ilan hatalıdır. Tıbbi Görüntüleme önlisans bölümünün başvurabilecek bölümler arasından çıkarılması gerekmektedir.
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