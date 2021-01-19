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Eski ÖSYM Başkanı Fethi Toker hayatını kaybetti

Eski ÖSYM Başkanlarından Prof. Dr. Fethi TOKER vefat etti.
 19 Ocak 2021 16:43
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Eski ÖSYM Başkanı Fethi Toker hayatını kaybetti

Eski ÖSYM Başkanlarından Prof. Dr. Fethi TOKER vefat etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Fethi Toker'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski ÖSYM başkanlarımızdan Prof. Dr. Fethi Toker'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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