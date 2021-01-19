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Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

Erzurum'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Asil Koca ve ailesinin cenazeleri, memleketleri Çankırı'da toprağa verildi.
 19 Ocak 2021 16:57
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Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

Erzurum'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Asil Koca ve ailesinin cenazeleri, memleketleri Çankırı'da toprağa verildi.

Hamile eşinin doktor kontrolü sonrası Erzurum'dan görev yeri Kars'a dönüşleri sırasında Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Koca (25), eşi Pakize Koca (27) ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege'nin cenazesi Erzurum'dan uçakla Ankara'ya, buradan da kara yoluyla Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyüne getirildi.

İlk olarak babaevine getirilen Koca ailesi, burada helallik alınmasının ardından köy meydanına götürüldü.

Jandarma Uzman Çavuş Asil Koca'nın babası İlhan ve annesi Adalet ile eşi Pakize Koca'nın babası Tuncay ve annesi Fatma, gözyaşlarını tutamadı.

Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Asil Koca ve ailesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek ile Koca ailesinin yakınları katıldı.

Öte yandan Jandarma Uzman Çavuş Koca'nın 2019 yılında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın amcaoğlu olduğu öğrenildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde dün meydana gelen kazada, Asil Koca (25) idaresindeki 06 BDH 909 plakalı otomobil, Kars-Sarıkamış kara yolunda, Turgutreis firmasına ait 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpışmış; kazada, Koca ve otomobildeki eşi Pakize Koca ile oğlu Toprak Ege Koca hayatını kaybetmişti.
Anadolu Ajansı
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