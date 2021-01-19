27. dönem POMEM'de ön sağlık kontrol tarihi açıklandı
|19 Ocak 2021 17:08
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Bilindiği üzere geçen yıl yayımlanan ilanla, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu.
Adaylar, 08-21 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapmıştı.
Bugün yayımlanan duyuru ile de, 27. Dönem POMEM sınavlarının, Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı duyuruldu. İşte yapılan açıklama
27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
19 Ocak 2021
27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde
başlayacaktır. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi
Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
27. dönem POMEM'e başvuracak adaylarla bilgi alışverişinde bulunmak için tıklayınız.
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