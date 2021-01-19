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Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, damadı şikayetçi oldu
Muğla'da bir kişi, günde 5 ekmek yediği gerekçesiyle köpeğini vurarak öldürdü. Damadın şikayetiyle ortaya çıkan olayla ilgili 1033 lira ceza kesildi.
|19 Ocak 2021 17:09
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Muğla'da çok ekmek yediği gerekçesiyle köpeğini vurarak öldüren kişiye 1033 lira ceza kesildi.
Menteşe ilçesi kırsal Çiftlik köyünde yaşayan Cemal D., geçen yıl Aydın'daki bir çobandan oğlak karşılığı köpek aldı. Cemal D., 'Osman' adını verdiği çoban köpeğine keçi sürüsünü emanet etti.
3 ay önce keçilerini satan Cemal D., iddiaya göre 4 Ocak günü, köpeğini, günde 5 ekmek yediği için sapana bağlayıp, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdü.
Yaşananlara tanık olan Cemal D.'nin damadı İsmail Kaplan ise jandarma karakoluna giderek, kayınpederinden şikayetçi oldu.
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