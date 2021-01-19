1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronayı yenen belediye başkanı görevine döndü

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Covid-19 tedavisini tamamlayarak görevine başladı. Başkan Yılmaz'ı ana hizmet binası önünde alkışlarla ve çiçeklerle karşılayan belediye personeli, "Sayın Başkanımız Hoş Geldiniz" yazılı pankart açtı.
 19 Ocak 2021 17:11
+Aa- Yazdır
Koronayı yenen belediye başkanı görevine döndü

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Covid-19 tedavisini tamamlayarak görevine başladı. Başkan Yılmaz'ı ana hizmet binası önünde alkışlarla ve çiçeklerle karşılayan belediye personeli, "Sayın Başkanımız Hoş Geldiniz" yazılı pankart açtı.

Karantina süresinin sona ermesinin ardından belediye hizmet binasına gelen Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, burada personelin yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Toroslarımız için el birliğiyle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"

Geçmiş olsun dileklerini ileten personeline teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Biz, büyük bir aileyiz. Bizi güçlü kılan her zaman bir ve beraber olmamız. Bu güzel karşılama için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Görevine başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Yılmaz, "Çok şükür görevimin başındayım. Bu süreçte arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza, dostlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Toroslarımız için el birliğiyle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirten ve hemşehrilerinden tedbirlere harfiyen uymalarını isteyen Yılmaz, "Bu salgından dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi süreci devam edenlere acil şifalar diliyorum. Canla başla çalışan sağlık görevlilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen tedbirlere uyalım. İnşallah bu zorlu süreci el birliğiyle en kısa sürede atlatacağız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otoyolda mucize kurtuluş! O anlar kamerada
19 Ocak 2021 17:47		 İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
19 Ocak 2021 15:50
Yabancıların giremediği köyde hiç korona vakası görülmedi
19 Ocak 2021 14:43		 Kayan otomobilini durdurmak isterken canından oluyordu
19 Ocak 2021 13:08
Belediye sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su vermiyor
19 Ocak 2021 06:40		 Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor
18 Ocak 2021 22:57
Bingöl-Elazığ kara yolu büyük araç trafiğine kapatıldı
18 Ocak 2021 21:46		 Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi
18 Ocak 2021 20:19
Yeğenine cinsel istismardan tutuklandı, tahliye edilince davul zurnayla karşılandı
18 Ocak 2021 18:33		 Vakalar yüzde 65 düştü, Validen rehavet uyarısı geldi
18 Ocak 2021 16:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:31 - Bu ilde engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak18:21 - Borsa günü rekorlarla tamamladı18:17 - 72 yaşında 3'üncü üniversitesini bitirdi18:12 - Kocaeli'de köpeklerin öldürülmesinde görev kusuru tespiti18:00 - HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor17:58 - Tasarruf için kombiyi kapatanlara uyarı: Ayarı düşürün
17:54 - Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti17:47 - Otoyolda mucize kurtuluş! O anlar kamerada17:46 - Çeyrek altının düşüşü devam ediyor17:39 - Açıklamalı 657 sayılı Kanun kitabı için özel fiyat!17:37 - Dolar günü düşüşle kapattı17:30 - Selçuk Bayraktar: Yaptığımız işleri şiir yazmaya benzetiyorum
17:15 - Rusya'dan ikinci korona aşısı: Etkinlik oranı yüzde 10017:11 - Koronayı yenen belediye başkanı görevine döndü17:09 - Köpeğini 'fazla ekmek yiyor' diye öldürdü, damadı şikayetçi oldu17:08 - 27. dönem POMEM'de ön sağlık kontrol tarihi açıklandı17:06 - Arda Turan, 'Cinsel taciz' suçundan yeniden yargılanacak
16:57 - Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Taşova, pandeminin biteceği tarihi açıkladı
Kasadaki çay paketinden servet çıktı... Hepsini rüşvetten kazanmış
Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılara getirilen izin kısıtlamasını kaldırdı
Emniyet paylaştı: Yeni birim cuma günü faaliyete başlıyor
Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personellerinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
59 ilde büyük FETÖ operasyonu: 218'i muvazzaf asker 238 gözaltı
Açıklamalı 657 sayılı Kanun kitabı için özel fiyat!
Kurallara uyulmadan yapılan evlilik teklifine 84 bin TL'lik ceza
Devlet memuru İOS-Android uygulaması geliştirip gelir elde edebilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tuhafiye 1
Hazin Geliyor 2
Oyuncak ayı 1
dünyanın en zengin ülkeleri 1
17.01.2021 beşiktaş vs galatasaray maçı 2
kendi kendine söylenmek 1
haklamak 2
uğur böceğim 1
karlı sahada oynanan maçı izlemek 1
re'sen zam talebinden ne çıkar? 1
SON İLANLAR
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Hüyük SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam