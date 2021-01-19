Otoyolda mucize kurtuluş! O anlar kamerada
İzmir'de, yolcu otobüsünden kopan çamurluk, arkadan gelen otomobili teğet geçip, refüje çarptı. Trafikte büyük tehlike yaratan çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
|19 Ocak 2021 17:47
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İzmir'de, yolcu otobüsünden kopan çamurluk, arkadan gelen otomobili teğet geçip, refüje çarptı. Trafikte büyük tehlike yaratan çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı otomobilin araç kamerasına yansıdı.
İzmir- Çeşme Çevre Yolu'nda kameralara yansıyan olay, geçen pazartesi günü yaşandı. Çeşme'den İzmir yönüne giden yolcu otobüsünün ön çamurluğundan kopan parça, sol şeritten hızla ilerleyen otomobilin önünden geçti. Otomobil sürücüsüne büyük korku yaşatan çamurluk, refüje çarpıp, yola düştü. Sürücü, olası kazadan şans eseri kurtulurken, çamurluğun kopma ve refüje çarpma anı, otomobildeki araç kamerasınca görüntülendi.
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