Selçuk Bayraktar: Yaptığımız işleri şiir yazmaya benzetiyorum
|19 Ocak 2021 17:30
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BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Telegram kanalından bir video paylaşarak, "Bazen bu yaptığımız işleri, şiir yazmaya benzetiyorum. Özellikle mühendislik, tasarım işlerini. Tabii aynen mühendislik tasarımına da şairlikte olduğu gibi ilham gerekiyor" dedi.
Baykar Savunma'nın tesislerinde ürünlerin yanında yaptığı yürüyüşte kendi videosunu çekerek konuşan Bayraktar, "Bazen bu yaptığımız işleri, şiir yazmaya benzetiyorum. Özellikle mühendislik, tasarım işlerini. Tabii aynen mühendislik tasarımına da şairlikte olduğu gibi ilham gerekiyor. Bazen çözmeniz gereken çok karmaşık teknik problemler oluyor. O ilhamın da gelmesi için bazen uzun süre ona kafa yormanız gerekiyor ve bir şekilde insan zaman ve doğru an geldiğinde sonuca ulaşabiliyor. İlhamla birlikte doğru an geldiğinde problem git gide kolaylaşıyor. İşte ve tabii bir anlamda insana da büyük bir tat ve mutluluk veren bir duygu, bu. Büyük bir gayretle uğraştığınız, işte entelektüel gayretle uğraştığınız, matematiksel bir problem olabilir, teknik bir problem olabilir. Onun zaman için de, emekle çözüme ulaşması ve idael uğruna yapıyor olması insanı çok mutlu eden ve tatmin eden bir husus. Ben bütün mühendis genç kardeşlerime mesleklerini sevmelerini, derinlemesine odaklanmalarını ve bütün gayretlerini büyük bir azim göstermelerini tavsiye ediyorum" sözlerine yer verdi.
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