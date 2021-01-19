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Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
|19 Ocak 2021 17:54
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
İstiklal Mahallesi Murat Sokak'ta bulunan bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Nizip Belediyesi itfaiye ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde 1,5 ve 4 yaşındaki 2 çocuğa yarı baygın halde ulaştı.
Dışarıya camdan dışarı çıkarılan ve ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
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