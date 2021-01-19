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Kocaeli'de köpeklerin öldürülmesinde görev kusuru tespiti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ay önce 3 köpeğin ölümü ile İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemede, olayın görev kusuru olduğunu tespit edildiği açıklandı.
 19 Ocak 2021 18:12
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Kocaeli'de köpeklerin öldürülmesinde görev kusuru tespiti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ay önce 3 köpeğin ölümü ile İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemede, olayın görev kusuru olduğunu tespit edildiği açıklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'nde bir ay önce meydana gelen olayda uyuşturucu iğne ile vurulmuş halde ölü bulunan 3 köpek sonrasında inceleme başlatıldı. Olayın ardından toplama çalışması sırasında uyuşturucu iğne kullandıkları tespit edilen belediye görevlilerini açığa alan İzmit Belediyesi, olayla ilgili inceleme başlattı. İzmit Belediyesi Teftiş Kurulu tarafından yapılan incelemede, olayın görev kusuru olduğu tespit edildiği açıklandı.

Olayla ilgili İzmit Belediyesinden yapılan açıklamada inceleme sonucunda edinilen bilgi ve belgeler ile verilen ifadeler doğrultusunda olayın öldürme kastı olmaksızın görev kusuru tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada Veteriner İşleri Müdürü ve Müdürlükte sözleşmeli memur statüsünde görev yapan veteriner hekim için 'Veteriner İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği'nden gelen görev kusurları nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca kınama ve uyarma cezaları ile disiplin hükümlerinin uygulanarak, özlük dosyalarına işlendiği açıklandı.

Sorumlular disiplin kuruluna sevk edildi

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"İşçi statüsünde çalışan iki veteriner hekim için de aynı şekilde 'Yönetmelik'ten gelen görevlerindeki kusurlar nedeniyle 'İşçi Disiplin Kuruluna' havale edilmiştir. Olay akşamı görev yapan diğer personeller ise değinildiği üzere öldürme kastı olmaksızın, sonucu öngörülmeyen ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara neden olmalarından bahisle, sözleşmelerindeki ceza cetvelinde belirtilen hükümler doğrultusunda İşçi Disiplin Kurulu'na havale edilmişlerdir."

Sorumlu personelin görev yerleri değiştirildi

"Ayrıca olaya karışan Uğur Ö., Erkan A., Burhan K. ve Fuat K. isimli çalışanlar hakkında müfettiş raporu doğrultusunda Disiplin Kurulu kararını verinceye kadar müdürlükleri değiştirilmiş, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nden alınarak Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevlendirilmişlerdir. Bunların dışında İl Tarım Müdürlüğü'nce de olayda adı geçen tüm personelin her birine yaklaşık bin 900'er TL para cezaları tebliğ edilmiştir."
İhlas Haber Ajansı
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