İki ilde engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak
|19 Ocak 2021 18:52
|+Aa- Yazdır
BARTIN
Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak.
Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeli 20/01/2021 günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İl merkezinde çalışan engelli ve hamile kamu çalışanlarının 20/01/2021 Çarşamba günü idari izinli sayılması uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Denildi.
ZONGULDAK
Zonguldak'ta, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verileceği, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.
Buna göre, özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitimle devam edilecek.
Ayrıca, merkez ve ilçelerde görevli engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kovid-19 aşıları karekod sistemiyle kişiselleştiriliyor
19 Ocak 2021 19:44
|HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor
19 Ocak 2021 18:00
|90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı
19 Ocak 2021 16:24
|Türkiye'nin kültürel mirası, ABD ile yapılan iş birliğiyle korunacak
19 Ocak 2021 16:17
|Emniyet paylaştı: Yeni birim cuma günü faaliyete başlıyor
19 Ocak 2021 15:47
|İzmir'de sağlık çalışanlarının yüzde 72'si aşı oldu
19 Ocak 2021 15:41
|Kardan dolayı, Bingöl'de engelli ve hamile personele idari izin verildi
19 Ocak 2021 15:18
|Bakan Kasapoğlu, Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
19 Ocak 2021 15:01
|3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verildi
19 Ocak 2021 14:37
|'Huzurevlerinde, aşıdan sonra tedbirler gevşetilecek'
19 Ocak 2021 14:18