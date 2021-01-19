Omar Elabdellaoui taburcu oldu
Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu. Elabdellaoui'nin tedavisi evinde sürecek.
|19 Ocak 2021 18:40
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Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu. Elabdellaoui'nin tedavisi evinde sürecek.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir" denildi.
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