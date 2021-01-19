CHP'li İzmit Belediyesi'nden yap boz Atatürk heykeli
İzmit Belediyesi, yapılan halk oylamasının ardından yeni bir Atatürk heykeli yaptırdı. Ancak yapılan heykel, Atatürk'e benzemedi. Heykel kaldırılarak yeniden yapıldı. Ancak yeniden yapılan heykelin de Atatürk'e benzemediği belirtildi
|19 Ocak 2021 18:44
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İzmit'in gündeminde Atatürk heykeli var.
CHP'li İzmit Belediyesi, Sanat Sokağı'ndaki Atatürk büstünün çalınması üzerine yeni bir heykel yapımı için harekete geçti.
Yeni heykelin nasıl yapılacağına dair 4 farklı seçenek hazırlayan CHP'li belediye, halk oylamasına gitti.
YENİDEN YAPTILAR YİNE OLMADI
Heykel referandumundan çıkan sonuç doğrultusunda heykeltıraşlar harekete geçti ve yeni bir heykel Sanat Sokağı'na konuldu.
Ancak heykel Atatürk'e benzemiyordu.
Gelen eleştirilerin ardından heykel kaldırıldı ve yeniden işlemden geçirildi.
İkinci kez yerine konulan heykel de Atatürk'e benzemediği için eleştirilerin hedefi haline geldi.
FOTOĞRAFLAR: Kocaeli gazetesine aittir
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