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CHP'den tecavüz savunması: Sapkınlık her partiye sirayet edebilir

CHP'li Altay'a partideki taciz ve tecavüzler soruldu: Sapkınlık her partiye sirayet edebilir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarına değinen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sapkınlık her partiye sirayet edebilir. Önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup yargının önüne atmaktır. CHP onu da yapmıştır" ifadelerini kullandı.
 19 Ocak 2021 19:22
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CHP'den tecavüz savunması: Sapkınlık her partiye sirayet edebilir

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi partilerini saran taciz ve tecavüzlerin üstüne örterek güçlerini korumaya çalışıyorlar. CHP'nin başındaki zat bu olaylara 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor?" sözlerine verdiği cevapta çok konuşulacak bir ifadede bulundu.

"Sapkınlık her partiye sirayet edebilir"
CHP'nin taciz olayları karşısında gerekeni yaptığını savunan Altay, "Sapkınlık her partiye sirayet edebilir. Önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup yargının önüne atmaktır. CHP onu da yapmıştır, partiyle ilişiğini de kesmiş, Sayın Genel Başkan da bu konuda konuşmuştur" ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
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