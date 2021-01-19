CHP'den tecavüz savunması: Sapkınlık her partiye sirayet edebilir
CHP'li Altay'a partideki taciz ve tecavüzler soruldu: Sapkınlık her partiye sirayet edebilir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarına değinen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sapkınlık her partiye sirayet edebilir. Önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup yargının önüne atmaktır. CHP onu da yapmıştır" ifadelerini kullandı.
|19 Ocak 2021 19:22
|+Aa- Yazdır
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kendi partilerini saran taciz ve tecavüzlerin üstüne örterek güçlerini korumaya çalışıyorlar. CHP'nin başındaki zat bu olaylara 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor?" sözlerine verdiği cevapta çok konuşulacak bir ifadede bulundu.
"Sapkınlık her partiye sirayet edebilir"
CHP'nin taciz olayları karşısında gerekeni yaptığını savunan Altay, "Sapkınlık her partiye sirayet edebilir. Önemli olan bunu yakaladığın anda kulağından tutup yargının önüne atmaktır. CHP onu da yapmıştır, partiyle ilişiğini de kesmiş, Sayın Genel Başkan da bu konuda konuşmuştur" ifadesini kullandı.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AB'den Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi Türkiye'ye mesaj
19 Ocak 2021 20:08
|'Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi'ne ilişkin açıklama
19 Ocak 2021 19:16
|CHP'li İzmit Belediyesi'nden yap boz Atatürk heykeli
19 Ocak 2021 18:44
|TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir
19 Ocak 2021 16:15
|Sedat Peker Makedonya'dan sınır dışı edildi iddiası
19 Ocak 2021 14:10
|Erdoğan'dan, reform açıklaması: Kamuoyuna sunma aşamasına geldi
19 Ocak 2021 13:53
|Soylu: Özdağ ve Uğuroğlu saldırılarının failleri yargı önüne çıkarılacak
19 Ocak 2021 12:04
|1921 Anayasası'nın kabul edilişinin 100. yılında sempozyum düzenlenecek
19 Ocak 2021 11:29
|Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılı
19 Ocak 2021 11:11
|İnce, parti işini ciddileştirdi, CHP'den istifa edecek
19 Ocak 2021 10:51