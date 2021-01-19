Kardeşini 25 yerinden bıçaklayan ağabey tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde erkek kardeşi Semih Acar'ı (19) bıçaklayarak öldüren ağabey Fatih Acar (27) emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Fatih Acar ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini hatırlamadığını söyledi.

Ölen Semih Acar'ın yapılan otopsisinde vücudunda 25 bıçak darbesinin olduğu tespit edildi. Kardeş katili ağabey Fatih Acar'ın ifadesinde, "Kardeşim eve geldi, bulunduğum odanın kapısını açtı bana baktı. Sonra kapıyı kapatıp gitti. Daha sonra ne oldu hiç hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında Eşrefzade Mahallesi Bent sokakta meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Fatih Acar (25), bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşi Semih Acar'ı (19) karnından bıçakladı. Kardeşi Semih Acar, kanlar içinde yere yığılırken, Fatih Acar, eli yaralı şekilde polis karakoluna giderek "Elimi aynaya vurdum kesildi" dedikten sonra olduğu yere düşüp bayıldı.

Aynı dakikalarda Semih Acar'ın kuzeni tartışmanın yaşandığı eve geldi. Kapıyı açan kuzeni genç adamı kanlar içinde yerde baygın halde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Semih Acar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karakolda baygınlık geçiren katil zanlısı ağabey Fatih Acar ise hastanede kesilen eli tedavi edilip polis nezaretinde müşahede altında tutuldu.

Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi