'Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi'ne ilişkin açıklama
|19 Ocak 2021 19:16
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Sultangazi'de bir çocuğun çuval içine konularak kaçırılmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 17 Ocak'ta bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Sultangazi'de çuvalla çocuğu kaçırmaya çalıştılar iddiası" başlıklı haberlerle ilgili ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.
Görüntülerin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda çocuğun, şüpheli Y.K. (19) tarafından kaçırılmaya çalışıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli şahıs 18 Ocak'ta Cebeci Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahsın, akli yetisinin büyük ölçüde bozuk olduğu tespit edilmiş ve sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştır." denildi.
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