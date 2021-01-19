Ankara'da göller ve havuzlar buz tuttu
|19 Ocak 2021 19:39
|+Aa- Yazdır
Türkiye'de dün gece mevsimin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Ankara kent merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düştü. Gölbaşı'nda bulunan Mogan Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu. Şehrin simgesel yerlerinden olan Kuğulu Park'taki havuz ise tamamen buzla kaplandı. Havuzdaki fıskiyelerin altında büyük buz kalıpları oluştu. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
Kuğulu Park'ta gezen Zeki Polat, "Ben ilk defa arabanın camlarının içten donduğunu gördüm. Kuğulu Park'ı daha önce de gördüm; ama bu kadar buz tuttuğunu görmemiştim" dedi.
Kuğulu Park'ta köpeğini gezdiren Gamze Polat ise, "Eskiden kışın çok soğuk olduğunu hatırlıyorum. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle sıcaktı, Ankara'nın kışına benzemiyordu. O yüzden şu anki soğuk havanın normal olduğunu düşünüyorum. Kuğulu Park'ı da kar altında görmüştüm ama bu şekilde donduğunu ilk defa görüyorum" diye konuştu.
EN SOĞUK BOLU OLDU
Öte yandan Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları sıfırın altında seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, dün gece Türkiye'nin en soğuk ili eksi 32 derece ile Bolu oldu. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde hava sıcaklığı eksi 24.7, Sivas'ın İmranlı içesinde eksi 24.1, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eksi 23.8, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde eksi 23, Bursa'nın İnegöl ilçesinde ise eksi 22 derece olarak ölçüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kars'ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar
19 Ocak 2021 19:40
|Otoyolda mucize kurtuluş! O anlar kamerada
19 Ocak 2021 17:47
|Koronayı yenen belediye başkanı görevine döndü
19 Ocak 2021 17:11
|İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
19 Ocak 2021 15:50
|Yabancıların giremediği köyde hiç korona vakası görülmedi
19 Ocak 2021 14:43
|Kayan otomobilini durdurmak isterken canından oluyordu
19 Ocak 2021 13:08
|Belediye sığınmacı kamplarına 1,5 yıldır su vermiyor
19 Ocak 2021 06:40
|Doğu Anadolu'da kar ve tipi etkisini sürdürüyor
18 Ocak 2021 22:57
|Bingöl-Elazığ kara yolu büyük araç trafiğine kapatıldı
18 Ocak 2021 21:46
|Uluabat Gölü'nün incisi 'Gölyazı' beyaz gelinliğini giydi
18 Ocak 2021 20:19