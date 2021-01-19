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Kovid-19 aşıları karekod sistemiyle kişiselleştiriliyor

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Ocak Perşembe günü başlatılan aşı uygulamasında ilk hafta geride kalırken, toplam aşılanan sağlık çalışanı sayısı 1 milyona yaklaştı. Her vatandaş için özel olarak oluşturulan karekod uygulaması sayesinde aşılar kişiye özel olarak tahsis edilirken, aşılanan sayısı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden anlık olarak takip ediliyor.
 19 Ocak 2021 19:44
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Kovid-19 aşıları karekod sistemiyle kişiselleştiriliyor

Saglık Bakanlıgı'nın yönetmeliklerini takip ederek Kovid-19 aşıları için karekod altyapısı geliştirdiklerini aktaran VISIOTT Genel Müdürü Emre Özden, Karekod sistemiyle aşıların kişiselleştiğini belirtti. Özden, "Bakanlık, her bir Kovid-19 asısına karekod atayarak, ası sahteciliginin, karaborsacılıgın, hak degisimi taleplerinin ve asılama önceligini manipüle edecek girisimlerin önüne geçiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz olarak sunulan Kovid-19 asılarını her aşamada takip etmek için devreye aldığı takip altyapısı sayesinde T.C. kimlik numarasını temel alarak kişiye özel bir karekod oluşturuyor. Bu sayede hem ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılmasının önüne geçiliyor hem de aşıların tedarik zincir boyunca izlenebilirliği sağlanıyor. Öte yandan hangi aşının kime, nerede, ne zaman yapılacağı işleniyor. Karekod sistemi sayesinde ayrıca anlık olarak aşılanan kişi sayısı Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden online olarak takip edilebiliyor.

ŞEFFAF VE İZLENEBİLİR BİR AŞILAMA SÜRECİ OLUŞTURULDU

Tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen karekod sistemi, Saglık Bakanlıgı'nın ası takip sistemi tarafından hazırlanan ulusal asılama programında çocuk felci, karma, kuduz ve birçok farklı ası için de 2011 yılından beri kullanılıyor.

VISIOTT Genel Müdürü Emre Özden, Saglık Bakanlıgı'nın yönetmeliklerini takip ederek Kovid-19 aşıları için karekod altyapısı geliştirdiklerini söyledi. Bakanlığa destek olduklarını anlatan Özden, "Saglık Bakanlıgı her bir Kovid-19 asısına benzersiz bir karekod atayarak; ası sahteciliginin, karaborsacılıgın, hak degisimi taleplerinin ve asılama önceligini manipüle edecek girisimlerin önüne geçiyor" dedi.

Özden, "Elektronik randevu sistemi gibi akıllı saglık uygulamaları ile karekodları entegre ederek pandeminin basından beri uygulanan sosyal mesafe kuralının korunması sağlanıyor. Asıları karekodlamanın bir diğer faydası ise her bir ası için soguk zincirin bozulup bozulmadıgının takibinin saglanmasıdır" diye konuştu.

TÜRKİYE İLAÇ TAKİP SİSTEMİNDEN TECRÜBELİ

Kovid-19 asılarının tedarik zinciri boyunca izlenebilirligini saglayan karekod sisteminin, 2012 yılında uygulamaya giren İlaç Takip Sistemi (İTS) ile benzer altyapıyı kullandığını aktaran Özden, Türkiye'nin dünyada uçtan uca ilaç izlenebilirliğini tüm ilaç endüstrisini kapsayacak şekilde başarı ile gerçekleştiren ilk ülke olduğunu aktararak, ilaç izlenebilirliği konusunda çalışan ülkeler ve organizasyonlar arasında en kapsamlı ve sürdürülebilir (Level 5 - Country Level) sistemine sahip ülke konumunda olduğunu dile getirdi.
DHA
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