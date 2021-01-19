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Yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı
Kadıköy'de bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
|19 Ocak 2021 20:07
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Kadıköy'de bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan olaya ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kadıköy'de yaşayan F.A'nın evine giden ekipler, yaşlı kadının ifadesini aldı. Özbekistan uyruklu bakıcı R.K. da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konuya ilişkin ekiplerin çalışması sürüyor.
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