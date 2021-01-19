1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.
 19 Ocak 2021 20:12
+Aa- Yazdır
Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.

Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19'u yenen Milletvekili: Konuşamaz duruma geldim
19 Ocak 2021 20:42		 Aşılamada altıncı gün: Aşı olan sayısı 950 bini geçti
19 Ocak 2021 20:15
DSÖ'den aşı istifleyen ülkelere tepki
18 Ocak 2021 20:54		 Dr. Vatansev: Hastaların nefes alamaması bizi çok etkiliyor
18 Ocak 2021 20:49
Vaka sayısı 7 binin altına düştü
17 Ocak 2021 19:05		 Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
17 Ocak 2021 18:05
Dr. Uzun: Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek yok
17 Ocak 2021 15:37		 Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti
16 Ocak 2021 23:05
Çin'de dondurmalarda korona virüs tespit edildi
16 Ocak 2021 21:14		 Vaka sayısı 8 binin altına düştü
16 Ocak 2021 19:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:38 - Bakan Koca'dan aşı ile ilgili açıklama21:21 - Samsun Emniyeti'nden 'hırsızlık' olayı ile ilgili açıklama21:19 - Kovid-19 salgınının gençler üzerindeki 'yıkıcı etkisi'21:11 - Çin raylara değmeden 620 km hızla giden trenini tanıttı21:08 - Discovery, BluTV'ye ortak oldu21:04 - Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
21:01 - Kayseri'de otomobil sivil polis aracına çarptı: 1 yaralı20:45 - ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı20:43 - Gediz Deltası'nda kış kuşları kayıt altına alınıyor20:42 - Kovid-19'u yenen Milletvekili: Konuşamaz duruma geldim20:39 - Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi20:34 - Tekirdağ'da 650 yıllık el yazması İncil ele geçirildi
20:25 - Hasta sayısı 8 gündür binin altında seyrediyor20:23 - Milli fırkateyn 'İstanbul' 23 Ocak'ta denize indirilecek20:22 - ASELSAN, Katar'da şube açtı20:18 - Gök bilimciler iki dev radyo galaksi keşfetti20:17 - Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak
20:15 - Aşılamada altıncı gün: Aşı olan sayısı 950 bini geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılamada altıncı gün: Aşı olan sayısı 950 bini geçti
Kısıtlamaların yumuşatılması için konuşulan tarih
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Taşova, pandeminin biteceği tarihi açıkladı
Kasadaki çay paketinden servet çıktı... Hepsini rüşvetten kazanmış
Pozantı-Ankara otoyolunda feci kaza: 5 ölü
Sağlık Bakanlığı, sağlıkçılara getirilen izin kısıtlamasını kaldırdı
Emniyet paylaştı: Yeni birim cuma günü faaliyete başlıyor
Üniversite hastanelerinde çalışan, sağlık personelinin tavan ek ödemesi 2 ay uzatıldı
Açıklamalı 657 sayılı Kanun kitabı için özel fiyat!
59 ilde büyük FETÖ operasyonu: 218'i muvazzaf asker 238 gözaltı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
538 liradan altın alan insan 1
diagonal yaya geçidi 1
cacık 3
tog 4
nefes alamamak 1
Hazin Geliyor 2
peruk 1
örgü örmek 3
son kullanma tarihi 3
gerdek partisi 3
SON İLANLAR
Konya Hüyük SYDV Personel Alacak
Sayıştay sözleşmeli 18 personel alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Hüyük SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Toronto Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam