Doğu Perinçek, Covid-19 aşısı oldu
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.
|19 Ocak 2021 20:12
|+Aa- Yazdır
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısı oldu.
Doğu Perinçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs aşısının Türkiye'de uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, biz de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşımızı oluyoruz. Aşı olmak günün vatandaşlık görevi" dedi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19'u yenen Milletvekili: Konuşamaz duruma geldim
19 Ocak 2021 20:42
|Aşılamada altıncı gün: Aşı olan sayısı 950 bini geçti
19 Ocak 2021 20:15
|DSÖ'den aşı istifleyen ülkelere tepki
18 Ocak 2021 20:54
|Dr. Vatansev: Hastaların nefes alamaması bizi çok etkiliyor
18 Ocak 2021 20:49
|Vaka sayısı 7 binin altına düştü
17 Ocak 2021 19:05
|Pekin'de yaklaşık 1,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
17 Ocak 2021 18:05
|Dr. Uzun: Aşı olmak için antikor testi yaptırmaya gerek yok
17 Ocak 2021 15:37
|Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti
16 Ocak 2021 23:05
|Çin'de dondurmalarda korona virüs tespit edildi
16 Ocak 2021 21:14
|Vaka sayısı 8 binin altına düştü
16 Ocak 2021 19:37