Fatih'in kuyu testlerini Kanuni yapacak
|19 Ocak 2021 20:17
|+Aa- Yazdır
Fatih gemisinin sondaj yapacağı kuyularda kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini Kanuni sondaj gemisi gerçekleştirecek.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Kanuni, Fatih sondaj gemisi için kuyu testlerini ve kuyu tamamlama faaliyetlerini yürütecek.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim 2020'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.
Öte yandan 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.
TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni ise 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim 2020'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.
Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım 2020'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı
19 Ocak 2021 20:45
|Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi
19 Ocak 2021 20:39
|Kovid-19 aşıları karekod sistemiyle kişiselleştiriliyor
19 Ocak 2021 19:44
|İki ilde engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacak
19 Ocak 2021 18:52
|90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı
19 Ocak 2021 16:24
|Türkiye'nin kültürel mirası, ABD ile yapılan iş birliğiyle korunacak
19 Ocak 2021 16:17
|Emniyet paylaştı: Yeni birim cuma günü faaliyete başlıyor
19 Ocak 2021 15:47
|İzmir'de sağlık çalışanlarının yüzde 72'si aşı oldu
19 Ocak 2021 15:41
|Kardan dolayı, Bingöl'de engelli ve hamile personele idari izin verildi
19 Ocak 2021 15:18
|Bakan Kasapoğlu, Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
19 Ocak 2021 15:01